Palermo, Inzaghi: "Non possiamo fermarci, contro la Sampdoria faremo un'altra grande partita"
"Sia noi che la Sampdoria siamo in serie positiva. Sarà una bella partita in uno stadio da Serie A, ma siamo consci della nostra forza e siamo convinti di andare a fare una grande gara".
Lo ha detto l'allenatore del Palermo calcio, Filippo Inzaghi, alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie B contro la Sampdoria, in programma alle 19 allo stadio Ferraris e valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Il tecnico rosanero ha annunciato dei cambiamenti in formazione per far rifiatare alcuni dei calciatori scesi in campo sabato contro l'Empoli: "Cambierò qualcosa, senza fare stravolgimenti. Ho una rosa ampia che me lo consente".
Il Palermo si trova attualmente al quarto posto della classifica, a -3 punti dal Monza secondo: "Non dobbiamo e non possiamo fermarci, chi insegue non ha tempo per guardarsi indietro - ha aggiunto l'allenatore rosanero - Domani voglio vedere un'ulteriore crescita della squadra. Giocheremo anche per tutti i nostri tifosi che non potranno venirci a vedere a Genova. Senza i tifosi non c'è calcio" ha concluso.