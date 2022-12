La Juve torna al lavoro: Chiesa in gruppo, Vlahovic ancora no

All'appello mancano solo Angel Di Maria e Leandro Paredes, il cui rientro a Torino è previsto dopo Capodanno

La Juventus è tornata ad allenarsi al Training Center dopo i tre giorni di riposo concessi da Max Allegri in concomitanza delle festività natalizie. Alla Continassa si sono rivisti anche i due brasiliani Danilo e Alex Sandro (Bremer era già rientrato rinunciando a due giorni di vacanza), reduci dalla delusione Mondiale con il Brasile. L'altra buona notizia per il tecnico bianconero riguarda Chiesa, il quale ha svolto l'allenamento odierno insieme al resto dei compagni. Un rientro completo dopo che la rinuncia, per fastidi muscolari, alle due amichevoli con Arsenal e Rijeka. All'appello mancano ora soltanto i due argentini, freschi campioni del Mondo, Angel Di Maria e Leandro Paredes, il cui rientro a Torino è previsto dopo Capodanno.

Anche Adrien Rabiot, finalista ai Mondiali con la Francia, è atteso a Torino nei prossimi giorni. In mattinata, intanto, Juan Cuadrado si è sottoposto a esami al J Medical per valutare le sue condizioni dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare le amichevoli contro Arsenal e Rijeka. A disposizione di Massimiliano Allegri però non c'era Dusan Vlahovic che è ancora alle prese con i problemi legati alla pubalgia e sta seguendo una tabella di lavoro personalizzato per provare a superare del tutto i fastidi.

I bianconeri giocheranno il 30 dicembre contro lo Standard Liegi l'ultimo test amichevole prima della ripresa del campionato, previsto il 4 gennaio contro la Cremonese.

