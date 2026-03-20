La Fifa impone almeno una donna in panchina per il calcio femminile

La crescita del calcio femminile deve essere accompagnata da una maggiore rappresentanza delle donne in panchina e nei ruoli dirigenziali. In base a questo ragionamento, il Consiglio della Fifa ha approvato un regolamento che obbliga le squadre che partecipano a un torneo femminile organizzato dalla Federazione internazionale ad avere un'allenatrice o un'assistente donna. La norma si applica ai tornei senior e giovanili, alle competizioni per nazionali e per club, e debutterà alla Coppa del Mondo Under 20, in Polonia a settembre. Sarà inoltre in vigore alla seconda edizione della Champions femminile, ai Mondiali 2027 in Brasile e alla prima Coppa del Mondo per club femminile, in programma tra due anni.