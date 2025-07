Azzurre al Quirinale, ricevute da Mattarella al ritorno da Euro 2025

GRAVINA: "AZZURRE SIMBOLO DELL'ITALIA MIGLIORE"

"Per me è un privilegio rivolgerle un sentito ringraziamento per aver voluto accogliere in una sede così prestigiosa, la casa di tutti gli italiani, queste atlete meravigliose della nazionale femminile. Il suo invito rappresenta un riconoscimento istituzionale ma anche un messaggio a tutte le donne che contribuiscono attraverso lo sport alla crescita del nostro paese". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina parlando in occasione dell'incontro della Nazionale di calcio femminile al Quirinale, rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Queste ragazze rappresentano l'eccellenza, ma incarnano valori importanti come impegno sacrificio, orgoglio nell'indossare la maglia azzurra con coraggio e tanta passione. In un contesto di inclusione e pari opportunità nel mondo dello sport, le azzurre sono il simbolo dell'Italia migliore. Quella che non molla mai, che si rialza sempre grazie a una forte unità e fratellanza che rende speciali le persone normali. Noi siamo orgogliosi di sostenere il calcio giovanile femminile - ha detto Gravina - ma sappiamo bene quanto la vicinanza delle istituzioni, e ringrazio il ministro Abodi, per noi è fondamentale per continuare nel nostro cammino". "Questa nazionale non è solo una squadra, ma um modello vero in grado di ispirare le future generazioni per una società più sensibile e inclusiva. Ed è proprio lo spirito di queste ragazze - ha proseguito Gravina - che ha fatto breccia tra milioni di italiani, per l'orgoglio di rappresentare il nostro paese in campo e fuori". Una sensibilità, grazie anche a un allenatore come Andrea Soncin, che ha affermato la feroce voglia di emergere. Signor presidente grazie per il suo sostegno, il suo supporto e per essere per tutti noi un punto di riferimento. Viva lo sport, il calcio e viva l'Italia".