LA REPLICA

La FIFA 'smonta' le nuove accuse a Infantino: "Nessun secondo stipendio, tutto è rendicontato"

Dopo il clamore suscitato dall'articolo del The Times arriva la replica a difesa del presidente

13 Ott 2026 - 14:40
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Dopo il clamore suscitato dall'articolo pubblicato dal The Times, con nuove accuse nei confronti del presidente Gianni Infantino, la FIFA ha preso posizione, rispondendo attraverso il suo portavoce al quotidiano britannico: “La FIFA non versa un secondo stipendio al presidente della FIFA e rispetta tutti gli obblighi di rendicontazione relativi alla retribuzione. La retribuzione annuale del presidente della FIFA, così come gli altri benefici contrattuali, sono stabiliti dalla sottocommissione indipendente per le retribuzioni". Dopo questa precisazione, l'affondo: "La FIFA respinge con forza qualsiasi accusa secondo cui avrebbe omesso di divulgare informazioni finanziarie e avrebbe violato lo Statuto della FIFA. I conti della FIFA sono sottoposti a revisione contabile indipendente e tutte le dichiarazioni sono conformi alle normative fiscali vigenti in Svizzera, negli Stati Uniti e in altri paesi". Quindi nessuna preoccupazione: "La FIFA è pienamente concentrata sulla riunione del Consiglio della FIFA di giovedì e attende con interesse le discussioni con i propri membri per promuovere l’ulteriore crescita di questo sport dopo la Coppa del Mondo FIFA di maggior successo della storia".

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