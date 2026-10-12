Il Times solleva altre ombre su Infantino: "Un secondo stipendio non dichiarato"

Una parte dei compensi aggiuntivi, secondo fonti citate dal giornale, potrebbe essere collegata alle spese abitative di Infantino a Miami, dove avrebbe avuto a disposizione una villa nelle esclusive Sunset Islands. Un portavoce del proprietario ha affermato che il presidente Fifa ha pagato un affitto di mercato per tre anni e che non vive più nell'immobile. La Fifa, dal canto suo, sostiene che benefici e retribuzioni sono gestiti dal sottocomitato competente e comunicati alle autorità statunitensi secondo gli obblighi previsti, senza però chiarire perché gli importi aggiuntivi non compaiano nel rapporto annuale.