La commozione di Allegri e Gasperini: abbraccio e occhi lucidi in ricordo di Galeone

Momento toccante quello dell'abbraccio che non ha avuto bisogno di parole tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini sul prato di San Siro prima della sfida tra Milan e Roma. Occhi lucidi per i due allenatori, profondamente legati al loro maestro Giovanni Galeone, scomparso oggi a 84 anni. "Allegri è provato - ha detto il ds del Milan Igli Tare a Dazn - Aveva un rapporto molto particolare, ci teneva tanto, sentiva che era uno di famiglia". Durante il minuto di silenzio Gasperini e Allegri, nelle rispettive panchine, sono apparsi visibilmente commossi.