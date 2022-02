L'Inter presenta ricorso contro la squalifica di Bastoni, non per Inzaghi

Decisione presa: l'Inter presenterà ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Bastoni. Niente ricorso invece per quanto riguarda lo stop di una giornata comminato a Simone Inzaghi, che dunque a Napoli verrà sostituito in panchina dal suo secondo, Farris. Dopo aver letto e valutato il dispositivo della Giustizia sportiva, il club nerazzurro ha così deciso che ci sono le condizioni per intervenire a difesa del proprio difensore, confidando nella possibilità di ridurre a una sola giornata la squalifica, riabilitando così Bastoni per la sfida contro il Sassuolo.

italyphotopress