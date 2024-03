L'Inter lavora verso Bologna: Frattesi in gruppo, Calhanoglu rientra giovedì

INTER

Primo allenamento dopo il giorno di riposo concesso dopo la vittoria contro il Genoa

© Getty Images Verso Bologna e Madrid secondo previsioni. L'Inter è tornata oggi ad allenarsi dopo la giornata di riposo concessa da Inzaghi: Frattesi ha lavorato con il gruppo - nessun problema come detto dopo il piccolo allarme durante il riscaldamento nel secondo tempo del match contro il Genoa - e quindi sarà regolarmente tra i convocati per la sfida del Dall'Ara. A parte il solo Calhanoglu, il cui rientro in squadra è previsto per domani: anche il turco viaggerà a Bologna, probabilmente per giocare almeno uno spezzone di partita, rodaggio in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico.

Per il resto è ancora presto per ipotizzare una formazione titolare, anche se sono ipotizzabili diverse rotazioni per permettere di rifiatare a chi ha più giocato in questo periodo. Acerbi e Thuram, dopo i minuti finali contro i rossoblù, dovrebbero partire dall'inizio, in modo da mettere minuti nelle gambe in vista della Coppa. Col francese, in attacco, c'è la candidatura di Arnautovic, con Lautaro inizialmente in panchina. Anche Bisseck si scalda per una maglia da titolare, concedendo nel caso un po' di riposo a Pavard. Il rientro di Bastoni a sinistra potrebbe poi portare all'avanzamento di Carlos Augusto al posto di Dimarco, mentre a destra Darmian è in vantaggio su Dumfries. A centrocampo, con Frattesi recuperato, uno tra Barella e Mkhitaryan entrerà nella ripresa. In regia, invece, ancora Asllani. Questo a oggi, primo giorno di lavoro settimanale. I prossimi allenamenti daranno sicuramente indicazioni più chiare.