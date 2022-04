L'Inter, la rabbia post-Napoli e la designazione di Sozza: Mourinho sceglie il silenzio

VERSO INTER-ROMA

Niente conferenza stampa della vigilia per il tecnico della Roma

Non aveva parlato nelle due precedenti vigilie, ha deciso di restare in silenzio anche ora: nel pre Inter-Roma non ascolteremo dunque le parole di Mourinho, il tecnico portoghese ha infatti annullato la conferenza stampa, una decisione dettata probabilmente dalla volontà di non alzare i toni a poche ore da una sfida per lui decisamente particolare. Il tema arbitrale sarebbe stato certamente inevitabile, con le bordate post-Napoli a fare da corollario alle polemiche sollevate dalla designazione del lombardo Sozza come arbitro del match di San Siro: meglio evitare dunque, rimandando ogni considerazione a consuntivo di una partita chiave tanto per l'Inter quanto per la sua Roma. Getty Images

Sinora, tra campionato e Coppa Italia, è stato un due su due dai contorni netti per i nerazzurri. Tanto il 3-0 dell'Olimpico quanto il 2-0 di San Siro sono stati perentori non solo nel risultato. Ma la Roma di oggi, presa in mezzo tra una Conference League che fa sempre più gola e una rincorsa Champions che potrebbe dare tutto un altro significato alla stagione, è molto diversa da quella che a dicembre e febbraio rimediò i due ko. I giallorossi sono imbattuti in campionato da 12 partite, decisamente più solidi in difesa e, Zaniolo a parte perché squalificato, al gran completo in avanti. A San Siro dovremmo rivedere la Roma che ha schiantato la Lazio nel derby, di gran lunga la migliore della stagione, con Mkhitaryan accanto a Pellegrini e Abraham davanti. L'ex Chelsea non ha mai segnato contro l'Inter, all’andata era fuori per squalifica, in Coppa era rimasto a secco. Dopo le reti a Juve, Milan, Atalanta e Lazio cerca adesso il gol numero 25 in stagione, per centrare anche un primato personale: mai nessuno ha superato quota 24 al primo anno in giallorosso.