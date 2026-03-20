Inter, torna l'ora di Barella? Contro la Fiorentina per segnare e prendersi lo scudetto

Comunque sarà anche stata, finora, un’annata complicata, ma intanto, senza capitan Lautaro, la baracca la sta trainando lui. E i numeri dicono 1 gol e 7 assist: dopo Dimarco è il miglior assistman dell’Inter e il terzo migliore dell’intero campionato, alla faccia delle critiche. A sperare di rivederlo al top non è solo l’Inter ma anche Gattuso. E Dio solo sa quanto la Nazionale non possa proprio permettersi di fare a meno di un Barella in formato Mondiale.