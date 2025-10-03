L'ex arbitro De Santis: "Fino al 2006 classe arbitrale di tutto rispetto, oggi livello molto abbassato"

De Santis descrive così, dal suo punto di vista, come funziona attualmente il movimento: "La Figc ha sicuramente più peso nello scegliere i designatori, ma non credo che i club non esprimano il proprio parere. D'altronde i presidenti hanno sempre avuto peso nella scelta del designatore e comunque non ci vedo niente di male se un dirigente chiama un arbitro per farsi spiegare una decisione presa in campo". Con la nuova organizzazione, cambierebbe anche il modo in cui verrebbero pagati gli arbitri: "Oggi i soldi arrivano comunque sempre dalle leghe, piuttosto che dalla federazione. Se fossi ancora arbitro non mi farei influenzare da chi mi paga, ma semplicemente farei il mio lavoro al meglio possibile".