Arbitri professionalizzati: illustrato in Figc il progetto per una Can indipendente

Con particolare riferimento alla proposta di evoluzione della struttura della Can, il presidente Gravina, ha illustrato il progetto della costituzione di una realtà indipendente, con la partecipazione della Figc, insieme a quella della Lega di A e della Lega B, che nasce dall'esigenza di agevolare un processo di professionalizzazione e responsabilizzazione richiesto dal sistema e anche dagli stessi arbitri di vertice. In questa nuova organizzazione confluirebbe l'attuale organico della Can (arbitri, assistenti e Vmo), che sarà supportato da una struttura operativa tecnica, organizzativa e di marketing, anche per liberare nuove risorse da impiegare nello sviluppo della categoria.