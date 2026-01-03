L'assessore: "Firenze ha tradizione pace, non si strumentalizzi su Solomon"

"I nostri valori sono chiari e radicati nel tempo, sono quelli che costruiamo e mettiamo in pratica ogni giorno con impegni concreti, per i diritti, la solidarietà, il rispetto tra popoli e culture. La posizione dell'amministrazione e della sindaca Funaro sulla guerra tra Israele e Palestina è netta e forte da tempo, siamo per la pace, contro la violazione dei diritti umani in Palestina da parte del governo Netanyahu, a favore di due popoli e due stati. Lasciamo fuori lo sport da tutto questo, lo sport unisce e non divide. Firenze ha una lunga tradizione su questi temi cari alla nostra città, che non tradiamo e che prescinde e supera le polemiche politiche e le strumentalizzazioni da parte delle opposizioni". Così l'assessora a diritti e cultura della memoria del Comune di Firenze Benedetta Albanese.