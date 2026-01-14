Kings World Cup Nations 2026, Italia eliminata dal Brasile ai quarti di finale

Si conclude alla Trident Arena di San Paolo il percorso degli Azzurri nella Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazioni della Kings League. Dopo una fase a gironi impeccabile, chiusa con tre vittorie contro Francia, Polonia e Algeria, la nazionale italiana viene eliminata ai quarti di finale per mano dei padroni di casa del Brasile. Il match contro i campioni in carica, che hanno trionfato l'anno scorso all'Allianz Stadium di Torino contro la Colombia, si è chiuso con il risultato di 15 a 5 in favore dei verdeoro. Nonostante un inizio equilibrato e la determinazione mostrata dal gruppo, la qualità tecnica del Brasile ha prevalso. Per l'Italia restano le buone prestazioni offerte durante tutto il torneo e la capacità di competere ai massimi livelli della categoria.