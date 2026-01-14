Logo SportMediaset

Calcio

Kings World Cup Nations 2026, Italia eliminata dal Brasile ai quarti di finale

14 Gen 2026 - 15:04
© Ufficio Stampa

Si conclude alla Trident Arena di San Paolo il percorso degli Azzurri nella Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazioni della Kings League. Dopo una fase a gironi impeccabile, chiusa con tre vittorie contro Francia, Polonia e Algeria, la nazionale italiana viene eliminata ai quarti di finale per mano dei padroni di casa del Brasile. Il match contro i campioni in carica, che hanno trionfato l'anno scorso all'Allianz Stadium di Torino contro la Colombia, si è chiuso con il risultato di 15 a 5 in favore dei verdeoro. Nonostante un inizio equilibrato e la determinazione mostrata dal gruppo, la qualità tecnica del Brasile ha prevalso. Per l'Italia restano le buone prestazioni offerte durante tutto il torneo e la capacità di competere ai massimi livelli della categoria.

La competizione entra ora nella sua fase decisiva. Giovedì 15 gennaio si disputeranno le semifinali: la prima vedrà il Messico, reduce dal successo sulla Francia, affrontare il Brasile. A sfidarsi per l'altro posto in finale saranno le vincenti dei quarti odierni tra Cile contro Germania e Spagna contro Stati Uniti. L'atto finale del torneo si giocherà sabato 17 gennaio nella cornice dell'Allianz Parque di San Paolo, dove verrà assegnato il titolo mondiale.

