Mondiali: Scaloni rassicura su Messi, "le prime notizie non sono così male"

27 Mag 2026 - 12:17
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Lionel Scaloni, commissario tecnico della nazionale argentina, si è mostrato cautamente ottimista riguardo alle condizioni di Lionel Messi in vista dei Mondiali, affermando che "le prime notizie non sono così male" dopo l'allarme lanciato nel fine settimana a seguito del fastidio al bicipite femorale sinistro del capitano dell'Albiceleste. "Logicamente, preferiremmo che non gli fosse successo nulla. Ora dobbiamo aspettare e vedere come progredisce e, soprattutto, quali ulteriori esami verranno effettuati", ha dichiarato Scaloni a DSports. Messi, 38 anni, ha chiesto di essere sostituito domenica durante la sua ultima partita di Major League Soccer (MLS) prima dei Mondiali, dopo essersi toccato la parte posteriore della coscia sinistra. Il suo club, l'Inter Miami, ha annunciato lunedì che la stella argentina soffre di "sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro" e che "il suo ritorno all'attività fisica dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni cliniche e funzionali". L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro ha gestito con attenzione il suo carico di lavoro da quando è arrivato all'Inter Miami nella MLS nel 2023, con lo staff che lo ha regolarmente fatto riposare durante i periodi particolarmente intensi del calendario. Negli ultimi anni ha trascorso molto tempo in infermeria a causa di problemi ai muscoli posteriori della coscia, che lo hanno costretto a saltare parte della preparazione per Miami all'inizio del 2026.

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