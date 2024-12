Vlahovic scrive ai tifosi: "Capisco il rammarico, vi ho sempre rispettati e dato tutto"

Dopo il duro scontro alla fine del match contro il Venezia, Dusan Vlahovic scrive ai tifosi bianconeri e prova a gettare acqua sul fuoco. "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia - ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram -. Vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente". "Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti tutti insieme, fino alla fine", prosegue il messaggio di DV9.