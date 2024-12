Juve, Danilo: "Vlahovic? Importante il rispetto tra squadra e tifosi. Si va sempre sotto la curva"

Dopo l'amaro pareggio contro il Venezia, Danilo ha voluto metterci la faccia da capitano: "La dimensione di questa Juve non si è ancora capita, si dice sempre che serve tempo ma non possiamo aspettare troppo. C'è molta amarezza, si gioca ogni tre giorni e ora pensiamo alla prossima partita". Al capitano dei bianconeri poi dello sfogo di Vlahovic: "Non gli ho ancora parlato, troppa amarezza. La cosa più importante è il rispetto tra noi e la tifoseria. Giusto che i tifosi, frustrati, esprimano quello che sentono. Anche noi sbagliamo ma non deve mai mancare il rispetto da parte nostra e da parte della tifoseria". Danilo spiega così il gesto di andare sotto la curva: "Io ho imparato qui che, sia quando si vince che quando si perde, si va sotto la curva a ringraziare. Con risultati del genere non c'è entusiasmo ma rispettiamo le dinamiche. Fino a quando sarò qui la cultura della Juve sarà rispettata, quando andrò via magari cambieranno le dinamiche".