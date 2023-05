Juve, problema alla coscia per Vlahovic: gara col Milan in dubbio

IL CONTRATTEMPO

L'attaccante serbo si è allenato a parte a causa di un sovraccarico tendineo al sartorio

Dusan Vlahovic è il grande dubbio di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica sera contro il Milan, in cui la Juventus si giocherà le piccolissime speranze di agganciare il quarto posto. L'attaccante serbo, infatti, nella giornata di giovedì si è allenato a parte a causa di un sovraccarico tendineo al sartorio, il muscolo della regione anteriore e laterale della coscia, esteso dalla spina anteriore e superiore del bacino alla parte interna della estremità superiore della tibia. La buona notizia in casa Juve arriva da Leonaro Bonucci, che si è allenato parzialmente con la squadra.

Rischia di chiudersi in anticipo la stagione con poche luci e tante ombre di Dusan Vlahovic, 14 gol in 42 presenze stagionali ma tante (troppe) gare in cui non è riuscito a lasciare il segno. Quel che è certo è che non verrà corso alcun rischio, anche perché il bomber serbo il 20 giugno sarà impegnato con la sua nazionale nel match di qualificazione a Euro 2024 contro la Bulgaria. Venerdì mattina è in programma un nuovo allenamento della Juventus e si capirà se per Vlahovic è stato solo uno spavento o se invece sarà costretto a saltare il big-match della penultima giornata.

Vedi anche Serie A Empoli-Juve, Henderson irride Vlahovic in campo: "Uuh… 80 milioni oh!"