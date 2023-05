Empoli-Juve, Henderson irride Vlahovic in campo: "Uuh… 80 milioni oh!"

La penalizzazione in classifica di 10 punti a pochi minuti dalla partita, poi la clamorosa sberla sul campo dell'Empoli che mette quasi fine alle speranze Champions. L'immagine più emblematica di una delle serate più nere della storia recente della Juventus arriva dal campo del Castellani, da un breve video di 5 secondi che è diventato subito virale sui social in cui si vede il difensore scozzese dei padroni di casa, Liam Henderson, sbeffeggiare Dusan Vlahovic con gesti plateali scherzando sulla valutazione di mercato dell'attaccante serbo: "Uuh… 80 milioni oh!"