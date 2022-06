Vlahovic: "Avevo solo un club in mente: la Juventus è la Juventus"

PAROLE D'AMORE

L'attaccante: "Forse il mio agente sapeva dell'offerta dell'Arsenal ma non ne ho mai parlato con nessuno"

"Forse il mio agente sapeva dell'offerta dell'Arsenal, ma non ne ho mai parlato con nessuno. Avevo solo un club in mente perché la Juventus è la Juventus. Non c’è altro da dire. E ora mi sento onorato di indossare questa maglia. È incredibile ogni volta che lo indosso": parole di Dusan Vlahovic, in un'intervista al 'Telegraph', sulla scelta di trasferirsi in bianconero. © Getty Images

"Mi identifico decisamente con il dna bianconero. La personalità della Juventus coincide con la mia personalità. Quando vieni qui non ti arrendi mai, combatti tutto il tempo, fai i sacrifici. Questo era sicuramente quello che stavo cercando", ha spiegato il serbo ex Fiorentina che ha ricordato il primo contratto da professionista, nel 2016. "Ho pensato in quel momento, 'Ce la farò, posso diventare un grande giocatore'. Non sono ancora un grande giocatore, ma sto lavorando per diventarlo".