Juve, Thiago Motta: "Piedi per terra col Verona, Danilo da valutare"

VERSO VERONA-JUVE

© italyphotopress Dopo aver battuto il Como all'esordio in campionato, la Juve si prepara ad affrontare il Verona. Gli scaligeri sono reduci da una grande vittoria col Napoli e Thiago Motta tiene alta la guardia per evitare sorprese. "Abbiamo lavorato bene, ma dobbiamo sempre restare con i piedi per terra dopo la prima gara di campionato - ha spiegato il tecnico bianconero -. Domani troveremo una squadra in fiducia e che lotta". "Danilo è da valutare - ha aggiunto -. Nico Gonzalez e Conceicao sono due giocatori forti".

LA CONFERENZA DI MOTTA

Come sta la squadra e le insidie di Verona

"La squadra sta bene. Abbiamo lavorato bene, restando sempre con i piedi per terra dopo la prima gara di campionato. Affronteremo una squadra che sta bene dopo la vittoria col Napoli, seria candidata allo scudetto. Troveremo una battaglia che battaglia e lotta, che sa cosa vuole"

I tasselli che mancano in rosa

"Ho giocatori con caratteristiche diverse e funzionali alla nostra squadra. Tutti hanno la stessa possibilità di dimostrare di poter giocare. Mi sento un allenatore fortunato"

Danilo

"Ha riportato una botta in allenamento e ieri non si è allenato. Oggi pomeriggio valuteremo come sta dopo l'allenamento"

Milik

"Sta recuperando e non è ancora col resto del gruppo"

Mbangula titolare?

"Può giocare a destra o a sinistra. Anche giocando a destra può dare tanto alla squadra. Comunque dipenderà tutto da lui e da quello che dimostra in allenamento"

Kalulu a destra o al centro?

"L'ho trovato bene fisicamente e si è inserito bene. Può giocare sia da centrale, sia da terzino. Lo vedo molto bene"

Altri arrivi dal mercato?

"Stiamo lavorando molto bene sul mercato per fare una squadra competitiva e si è già visto. Ora però pensiamo al Verona"

La vittoria col Como

"Di buon ha lasciato i tre punti, ma non solo. Abbiamo fatto bene la fase difensiva e abbiamo letto bene i momenti della partita e capito cosa dovevamo fare. Abbiamo lavorato bene di squadra. Possiamo migliorare su tutto, ma è stata una bella prima prova. Ora dobbiamo pensare al prossimo impegno. Tutte le gare sono difficili in Serie A"

La nuova vita alla Juve

"Mi trovo con delle persone fantastiche che mi trasmettono entusiasmo. Ho dei ragazzi che arrivano con una voglia enorme di allenarsi, migliorarsi e competere in allenamento. Sono un privilegiato"

Ostacolo Verona

"Serve equilibrio tra una fase e l'altra. Ogni squadra ha la sua filosofia e il suo modo di giocare. Il Verona ha dimostrato di essere forte e noi dobbiamo essere attenti e concentrati. Dobbiamo attaccare e difendere la nostra area come sappiamo fare molto bene"

Savona

"Di Nicolò mi piace tutto. Mi piace il suo impegno, come guarda le persone che gli parlano. E' attento e sveglio e ha voglia di fare bene. Mentalmente è molto preparato. E' merito suo e del settore giovanile che l'ha cresciuto. Ci darà un grandissimo aiuto insieme agli altri ragazzi"

Il capitano

"Deve trasmettere ai tifosi, all'arbitro e agli avversari chi siamo e deve mettersi davanti a tutti. Abbiamo tanti ragazzi che possono farlo. Ho già scelto chi sarà il capitano domani e lo vedrete"

Le assenze di Weah e Thuram

"Non solo disponibili, Weah, Thuram, Adzic e Milik. Valuteremo Danilo. Poi abbiamo ancora un allenamento per decidere la formazione. C'è chi gioca e chi giocherà. Io sono molto attento a chi giocherà"

La gara con l'Hellas

"Tutte le gare sono diverse. Mi aspetto un'altra storia e dovremo essere pronti a tutti. Troviamo un avversario in un grande momento. Dobbiamo dare il massimo e ciascuno deve mettere il suo meglio al servizio della squadra. Il Verona è abituato a giocare un certo tipo di partite. E' una squadra che lotta e mette sempre in difficoltà l'avversario. Dovremo essere pronti e preparati per portare la partita dove conviene a noi e non a loro"

Nico Gonzalez e Conceicao

"Sono giocatori forti ed è per questo che arrivano nella nostra squadra. Ci aiuteranno a essere competitivi in ogni gara fino all'ultimo minuto"

Juve candidata alla scudetto?

"Lascio a voi la risposta. Io sono concentrato ad affrontare gara dopo gara"

Danilo e Douglas Luiz esclusi perché non hanno lavorato bene?

"No"