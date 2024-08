Serie A: Juventus-Como 3-0, Thiago Motta cala il tris e parte alla grande

JUVENTUS-COMO 3-0

Ottimo esordio per i bianconeri a segno nel primo tempo con il debuttante Mbangula e Weah. Al 91' la chiude Cambiaso. Sfortunato Vlahovic, che prende due pali e si vede annullare un gol

Esordio sul velluto della nuova Juventus di Thiago Motta, che batte 3-0 il Como e inizia nel migliore dei modi il campionato. L'equilibrio dura solo 23', quando il debuttante Mbangula si regala una serata da sogno, infilando Reina nell'angolino con un preciso destro. Il palo ferma Vlahovic al 43', ma Weah in pieno recupero capitalizza al meglio l'assist di Yildiz e il velo del serbo: il pallone sbatte contro la traversa e atterra oltre la linea di porta. A inizio ripresa Vlahovic cala il tris di testa, ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Cambiaso a inizio azione. Serata sfortunata per l'ex Fiorentina, che colpisce un altro legno al 53'. Al 91' il tris di Cambiaso. Nel finale esordio anche per Douglas Luiz, che nel recupero sfiora il poker. Per il Como, invece, c'è tanto da lavorare per raggiungere l'obiettivo salvezza.

LA PARTITA

La Juve approfitta del mezzo passo falso di Inter e Milan, sbriga senza patemi la pratica Como e l'era Thiago Motta inizia come meglio non si poteva. La serata dell'Allianz Stadium cancella le perplessità di un pre-campionato sottotono e se il buongiorno si vede dal mattino i tifosi bianconeri si divertiranno parecchio in questa stagione. Pur con una panchina cortissima, il tecnico italo-brasiliano non sbaglia una mossa a partire dalla scelta di far giocare dal 1' il giovanissimo Mbangula, che ripaga la fiducia con il gol che sblocca il match e l'assist per il terzo gol che lo chiude nel miglior modo possibile. A far ben sperare per una stagione da protagonisti è la prova di Yildiz e Vlahovic: il turco ha mostrato tutta la sua grande qualità, mentre al serbo è mancato solo il gol in una serata in cui il pallone non voleva proprio entrare.

Sono due le sorprese della prima Juve di Thiago Motta: in difesamanda in panchina, mentreascia il posto al giovane attaccante belga dellaall'esordio in Serie A. Fabregas schiera i suoi con il 4-4-2: Reina vince il ballottaggio con Audero in porta, in attacco il tandem Cutrone-Belotti. Dopo una lunga fase di studio, il match comincia a decollare al 20', quandodi testa anticipasenza trovare la porta. Passano tre minuti e i padroni di casa sbloccano il match: Barba sbaglia in uscita, i bianconeri recuperano palla e servono Mbangula che si accentra e dal limite fa partire un destro imprendibile nell'angolino. Primo gol in Serie A al debutto: una notte indimenticabile per il 20enne attaccante belga. I lariani, che nel frattempo hanno persoper infortunio (Engelhardt al suo posto), accusano il colpo e non riescono a reagire. Nella Juve, intanto, cresce Yildiz, il cui 10 sulle spalle sembra non pesare affatto. Il talento turco impegnaal 36' poi, dopo una punizione a lato di un soffio di Vlahovic, recupera un passaggio sbagliato di Reina e serve subito il serbo che in diagonale colpisce in pieno il palo. Decisiva la deviazione di Barba in scivolata. Nel primo minuto di recupero il gol che taglia definitivamente le gambe ai ragazzi di(ancora lui) mette in area, velo di Vlahovic, il pallone arriva a Weah, il cui sinistro di prima intenzione colpisce la traversa e oltrepassa la linea di porta. L'americano, che da qualche minuto zoppicava, chiude nel migliore dei modi la sua partita.

Thiago Motta lancia un altro prospetto della Next Gen a inizio ripresa: Savona prende il posto di Weah, con Cambiaso che alza il suo raggio d'azione lasciando il ruolo di terzino al giovane compagno. La Juve non perde il filo e riprende subito da dove aveva finito: al 47' il cross di Cabal in area è perfetto, così come la torsione di Vlahovic che anticipa Barba e fa secco Reina. Il gol è bellissimo, ma viene annullato dal Var per un fuorigioco di Cambiaso a inizio azione. La serata sfortunata del 9 bianconero non è finita qua, perché al 53' impegna ancora Reina e sulla ribattuta di testa colpisce il secondo palo della partita. Fabregas prova a dare la scossa ai suoi inserendo Gabrielloni, Cerri e Verdi, ma la differenza tecnica è abissale. La Juve non corre pericoli e cala il tris al 91' con uno splendido sinistro a giro di Mbangula, la classica ciliegina sulla torta di una serata indimenticabile.

LE PAGELLE

Mbangula 7,5 - Maglia da titolare a sorpresa, prima presenza in Serie A e subito gol e assist al debutto. Notte indimenticabile per l'attaccante belga della Next Gen. Se queste sono le premesse, i campi di Serie C li vedrà davvero poco

Yildiz 7 - Il numero 10 sulle spalle non gli porta nessuna pressione e, dopo una ventina di minuti, si prende sulle spalle la Juve con tutto il suo talento. Suo l'assist per il 2-0 di Weah

Vlahovic 7 - Due pali, un gol annullato e un velo decisivo. Come si dice in questi casi: "Gli manca solo il gol". La cura Thiago Motta dà già i suoi frutti.

Weah 6,5 - Ecco un altro che sembra un lontano parente (in positivo) del giocatore della passata stagione. Largo a destra punta regolarmente l'uomo e, nonostante l'infortunio, realizza il 2-0 che mette in discesa la ripresa.

Reina 6 - A quasi 42 anni è il migliore dei suoi. Una sola sbavatura con i piedi, poi le parate decisive su Vlahovic e Douglas Luiz.

Barba 5,5 - Perde la palla da cui nasce il primo gol della Juve, si riscatta negando a Vlahovic il 2-0. Il serbo lo anticipa nettamente a inizio ripresa, ma il Var lo grazia.

Belotti 5 - Per il Gallo, una vita al Torino, è come un derby, ma non gli arrivano mai palloni giocabili e così il suo match che dura meno di un'ora è senza acuti e giocate degne di nota.

Moreno 5 - Acquistato per portare un po' di esperienza a un gruppo giovane, il terzino spagnolo paga dazio al debutto in Serie A. Tanti errori e nessuna iniziativa.

IL TABELLINO

JUVENTUS-COMO 3-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 7, Gatti 6, Bremer 6, Cabal 6; K. Thuram 6,5 (21' st Fagioli 6), Locatelli 6,5 (34' st Douglas Luiz 6); Weah 6,5 (1' st Savona 6), Yildiz 7, Mbangula 7,5; Vlahovic 7. A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, McKennie. All.: Thiago Motta 7

Como (4-4-2): Reina 6; Moreno 5, Goldaniga 5,5, Barba 5,5, Sala 5,5; Strefezza 5, Braunöder 5,5, Baselli 6 (22' Engelhardt 5), Da Cunha 5 (11' st Abildgaard sv - 18' st Verdi 5); Belotti 5 (11' st Gabrielloni 5), Cutrone 5 (18' st Cerri 5). A disp.: Audero, Gabrielloni, Dossena, Cassandro. All.: Fabregas 5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 23' Mbangula (J), 46' pt Weah (J), 46' st Cambiaso (J)

Ammoniti: Sala (C), Engelhardt (C), Locatelli (J), Verdi (C), Goldaniga (C), Cambiaso (J)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• La Juventus è la squadra che ha vinto più match alla 1ª giornata nella storia della Serie A: 60, tra cui otto successi nelle ultime nove gare (1N) all’esordio stagionale nel massimo torneo.

• Samuel Mbangula (20 anni e 216 giorni) è il più giovane giocatore di nazionalità belga a segnare una rete in Serie A; Mbangula è anche il primo calciatore belga a trovare il gol con la maglia della Juventus nella competizione.

• Samuel Mbangula ha segnato il suo primo gol in Serie A col primo tiro effettuato nella competizione.

• Samuel Mbangula è il primo calciatore della Juventus nato a partire da gennaio 2004 a segnare un gol e fornire un assist in una singola partita di Serie A.

• Nel match contro il Como, la Juventus ha schierato la propria formazione titolare con l’età media più bassa nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 24 anni e 122 giorni.

• Timothy Weah ha segnato contro il Como il suo primo gol in Serie A, alla 31a presenza nella competizione.

• Tutti e tre i gol realizzati da Andrea Cambiaso con la maglia della Juventus in Serie A sono arrivati in gare casalinghe: nel marzo 2024 v Atalanta e ad ottobre 2023 v Hellas Verona i due precedenti.

• Kenan Yildiz ha fornito contro il Como il suo primo assist in Serie A, diventando anche il primo calciatore classe 2005 capace di servire un passaggio vincente con la maglia della Juventus nella competizione.

• La Juventus è imbattuta da 22 partite consecutive contro il Como in Serie A (13V, 9N); soltanto contro il Bologna, i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di gare di fila senza sconfitte (24) nel massimo torneo.

• Il Como ha perso quattro esordi stagionali di fila per la seconda volta in Serie A; il precedente tra il 1952 e il 1981 (stagioni 1952/53, 1975/76, 1980/81 e 1981/82).

• La Juventus non ha subito reti per tre esordi stagionali di fila di Serie A per la prima volta dai campionati 2012/13, 2013/14 e 2014/15.

• Il Como è la squadra contro cui la Juventus ha ottenuto più clean sheets nei debutti stagionali di Serie A (quattro).

• La Juventus è la squadra contro cui il Como ha chiuso più debutti stagionali di Serie A senza segnare (quattro).

• Il Como non ha trovato la rete in cinque esordi stagionali di fila per la seconda volta in Serie A; il precedente tra il 1952 e il 1984 (stagioni 1952/53, 1975/76, 1980/81, 1981/82 e 1984/85).

• La Juventus ha chiuso una gara di Serie A senza tiri in porta subiti per la seconda volta in questo anno solare; l’unico precedente lo scorso 27 aprile contro il Milan.

• Manuel Locatelli ha giocato oggi la 100a partita in Serie A con la maglia della Juventus.