Juve, Allegri: "Milan favorito insieme a Napoli e Inter. Fagioli va sostenuto"

VERSO MILAN-JUVE

Il tecnico bianconero presenta la sfida di San Siro contro i rossoneri di Pioli: "Vlahovic non ha i 90' nelle gambe. Chiesa valuteremo oggi se convocarlo o no"

© Getty Images Caso scommesse, Milan, condizioni di Vlahovic e Chiesa: sono questi i principali temi a cui ha risposto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. "Fagioli? Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto, per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio - ha detto il tecnico della Juventus -. Questi sette mesi gli servono per tenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale. Va sostenuto". Sul Milan: "Il Milan è la favorita insieme a Napoli e Inter. Sarà una partita bella e stimolante, la prima contro la terza della classe. Sarà molto difficile a San Siro". Sulla formazione: "Vlahovic non ha i 90' nelle gambe. Chiesa valuteremo oggi se convocarlo o no".

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

Che tipo di partita ci dobbiamo aspettare domani?

"Una partita bella e stimolante, sarà la prima contro la terza della classe. Sarà molto difficile a San Siro".

Caso scommesse campanello d'allarme per il calcio?

"Posso parlare solo di Fagioli, senza mancare di rispetto agli altri due. Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto, per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio. Questi sette mesi gli servono per tenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale".

Marotta come Pioli ha detto Juve favorita per lo scudetto. Un modo per mettervi pressione?

"Non lo so, perché lo fanno. Noi dobbiamo fare più punti possibile per essere nelle prime quattro a maggio. Godiamoci la sfida contro il Milan e vediamo cosa saremo in grado di fare domani".

Vlahovic partirà titolare? Come sta Chiesa?

"Vlahovic si è allenato bene tutta la settimana e ci sarà. Chiesa ieri ha fatto un mezzo allenamento, oggi valuteremo se convocarlo o no, se lui è sereno".

Con la squalifica di Theo Hernandez, Weah può essere una chiave di lettura?

"A prescindere dalla squalifica di Theo, Weah sta crescendo, ora ha trovato il suo equilibrio. Normale, ragazzo che veniva da un altro campionato e aveva bisogno di capire. Ora sta molto bene".

Le condizioni di Cambiaso e Kostic. Chi è favorito domani?

"Devo ancora decidere, sono due giocatori che possono dividersi la partita in due".

Come ha visto Chiesa?

"Devo capire se lui è sereno dopo l'infortunio. Ha fatto mezzo allenamento nel senso che ieri era un allenamento di recupero. Speriamo di averlo a disposizione perché domani i cambi saranno importanti, più giocatori ho e meglio è".

Quale la curiosità principale della sfida di domani sera?

"La curiosità sta nel vedere che tipo di gara faremo contro una delle tre favorite per la vittoria del campionato e in uno stadio così importante. Il Milan è la favorita insieme a Napoli e Inter".

Chi sarà domani sera il capitano?

"Domani il capitano sarà Rabiot".

Si può cambiare sistema di gioco senza Danilo e Alex Sandro?

"Abbiamo Rugani, Huijsen, non dovremmo cambiare niente".

Vlahovic titolare?

"Non lo so devo decidere, perché non ha i 90 minuti nelle gambe. Finalmente l'abbiamo recuperato e sono molto contento".

Come stanno Milik e Kean?

"Stanno bene, sono contento per Kean che è tornato in Nazionale dove ha fatto una bella partita. Moise sta crescendo. Oggi c'è l'ultimo allenamento e deciderò, sperando di azzeccare la formazione".

Ha parlato con Fagioli?

"Ho parlato con Fagioli, perché non è un momento facile. Lo aspettiamo. Dovrà sfruttare questi mesi per allenarsi in campo e fuori dal campo per continuare la sua carriera. Va sostenuto".

Rugani può giocare a sinistra?

"Daniele può giocare ovunque. È un giocatore affidabile e risponde sempre presente. Poi abbiamo Huijsen che ha avuto un momento così, ma è pronto per giocare".

McKennie tornerà in mezzo?

"Più probabile che Iling faccia la mezzala rispetto a Yildiz che è più una seconda punta. McKennie può tornare in mezzo, Iling può fare la mezzala. Magari giocheremo a due. Da ieri si è aggregato a noi Nonge, un ragazzo del 2005 molto interessante".