Verso Juventus-Udinese, Allegri: "Invertiamo il trend contro le piccole"

VERSO JUVENTUS-UDINESE

Il tecnico bianconero: "Arthur e Morata? La rosa bianconera rimarrà questa. Dybala è un campione"

Dopo la bruciante sconfitta all'ultimo secondo contro l'Inter in Supercoppa Italiana, la Juventus si rituffa in campionato per continuare la risalita in classifica. All'Allianz Stadium arriva l'Udinese di Cioffi: "Sarà una sfida complicata, ma noi dobbiamo crescere contre le piccole" ha commentato Allegri alla vigilia. Il tecnico ha toccato temi di mercato: "Dybala è un campione, mi aspetto molto da lui. Arthur e Morata? Restano".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Che reazione vuole vedere contro l'Udinese?

Non è questione di reagire, il campionato è una cosa diversa dalla Supercoppa. Affrontiamo una squadra molto fisica che difende molto bene. Sarà una partita in cui serviranno pazienza tecnica e lucidità. Vogliamo invertire il trend contro le piccole.

Ci sarà spazio per qualche giovane?

Sicuramente cambierò qualcosa perché siamo reduci da tante partite. A parte Danilo e Bonucci stanno tutti bene, Leonardo rientrerà dopo la sosta.

Arthur resterà?

Mi ripeto, la rosa è questa. Con questi giocatori dobbiamo centrare gli obiettivi stagionali, primi quattro posto, andare avanti in Champions e Coppa Italia. Stiamo crescendo come squadra e lavorando con impegno. Serve serenità.

Quant'è il gap con l'Inter?

Loro sono la squadra più forte del campionato. Una partita secca fa storia a sé. Noi dobbiamo essere più bravi in partite contro squadre più piccole, perché ci sono meno spazi e serve più attenzione. La squadra sta dando tutto, lo ha dimostrato anche in Supercoppa. Si prevedevano goleade, invece abbiamo fatto molto bene anche se nel momento decisivo dovevamo fare meglio, dopo essere andati in vantaggio.

Dybala è un giocatore su cui costruire il futuro della Juventus?

Ai contratti pensa la società, non mi riguarda la cosa. Dal punto di vista tecnico, Dybala l'ho cresciuto quando è arrivato dal Palermo. E' un giocatore straordinario che può dare tanto, nella seconda parte di stagione ci aspettiamo tutti molto sia in fase realizzativa che in quanto a prestazioni. E' un grande calciatore.

Può giocare Pellegrini?

Potrebbe giocare dall'inizio perché sta bene. Rientrerà Cuadrado, poi c'è De Sciglio così come Alex Sandro che prima dell'errore aveva fatto bene contro l'Inter.

Szczesny e Kulusevski giocheranno?

Tra i pali rientra Szczesny, è a posto con le tempistiche. Ho il dubbio tra Kulusevski e Bernardeschi perché entrambi hanno fatto bene, ma contro l'Udinese anche i cambi saranno decisivi.

Con tanti giocatori in discussione sul futuro, è un problema per lei?

C'è troppo stupore su questa cosa. In tutti i lavori chi arriva a fine contratto non è che si smette di lavorare prima. L'unico modo per avere forza contrattuale è fare bene in campo.

McKennie è un punto fermo di questa Juve?

Corre molto, è cresciuto e migliorato ma può anche fare meglio. Noi non possiamo giocare sottoritmo, ma rispettando qualunque avversario.

Le schermate pubbliche su Dybala danno fastidio all'ambiente?

Arrivabene ha parlato chiaramente. Tutte le valutazioni verranno fatte a marzo e aprile per un discorso di programmazione. Noi pensiamo al campo.

Giocherà Rugani o Chiellini?

Rugani.

La prossima saranno 300 panchine con la Juventus in tutte le competizioni: quale ricorda con più piacere?

Il 3-0 di Madrid, anche se siamo stati eliminati. Ce ne sono state belle, ma quella è stata incredibile perché avevamo quasi ribaltato il risultato.

Qual è la differenza tra Inter e Juventus in questo momento?

L'Inter è la squadra - rosa - più forte del campionato. Poi in partite secche esce il nostro orgoglio, la Juventus non è mai morta.

Come sta Rabiot? E' soddisfatto?

Adrien ha fatto una buona gara 1vs1 contro Barella, sovrastandolo. Lui è votato al sacrificio ed è stata una piacevole sorpresa.

Non c'è troppo nervosismo in casa Juventus?

In 20 anni sono stato squalificato due volte. Dopo la sfida col Napoli ho sbagliato, ma anch'io sono umano. Bonucci è stato multato, la pagherà e il caso è chiuso.