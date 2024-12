Verso Juve-Fiorentina, Motta: "Nico a disposizione, recuperati Koop, Danilo e Douglas Luiz"

Nico Gonzalez

"Nel calcio tutti vogliono vincere e nessuno entra in campo per perdere. Dobbiamo fare la cose che sappiamo fare e farle bene. Dobbiamo restare concentrati sul campo. Quella con la Fiorentina è una gara sentita dai nostri tifosi e lo sappiamo. Nico ha fatto due giorni di lavoro differenziato perché era leggermente affaticato e abbiamo preferito non rischiare. Oggi però l'ho visto bene, ma non vi dico se giocherà domani dall'inizio. Non lo sanno nemmeno i giocatori"