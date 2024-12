Juve, Thiago Motta recupera i pezzi: Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz in gruppo

A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, arrivano buone notizie dall'infermeria per Thiago Motta. Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo hanno lavorato in gruppo e hanno svolto regolarmente la partitella, come testimonia la foto pubblicata sui social sia da Nicolò Fagioli che da Dusan Vlahovic. L'olandese dovrebbe essere l'unico dei tre a partire titolare contro la Viola. Seduta a parte, invece, per Nico Gonzalez che ha svolto un lavoro di gestione dei carichi visto che a Monza ha giocato 60 minuti e minimizzare il rischio di ulteriori ricadute, dopo il lungo stop per infortunio delle scorse settimane. Nella giornata di sabato il provino decisivo per capire se l'attaccante argentino sarà a disposizione contro la sua ex squadra.