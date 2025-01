Juventus, Thiago Motta: "Noi i primi a essere arrabbiati perché non vinciamo"

La Juventus è tanto dipendente da Vlahovic? Si aspetta entro la prossima partita Kolo Muani?

"Tutti i giocatori di questa rosa sono importanti, Dusan fa parte della rosa della Juventus ed è un giocatore importante per noi, non c'è nessun dubbio. Quando lui è presente siamo contenti, quando non c'è stato hanno giocato altri giocatori e abbiamo fatto bene, però sono d'accordo con te che non possiamo essere soddisfatti perché non abbiamo vinto. Kolo Muani? Non parlo di giocatori di altre squadre, non l'ho mai fatto. Non mi piace che parlano dei miei giocatori, non mi piace proprio e non mi piace parlare degli altri".