Israele, segna e simula un colpo di biliardo con la bandierina: l'arbitro lo butta fuori

Curioso siparietto nella sfida di Nations League tra Austria e Israele. Al 10' della ripresa Sayed Abu Farchi trova il pareggio per gli ospiti: il classe 2006 si avventa su un tiro deviato e insacca con una precisa parabola di testa. Per l'attaccante dei Colorado Rapids si tratta del primo gol in nazionale. Il 20enne israeliano dunque corre per festeggiare nei pressi della bandierina che estrae dal terreno e con cui simula un colpo di biliardo. L'arbitro lo richiama e gli mostra il secondo cartellino giallo che gli vale l'espulsione (non per il gesto, quanto per aver estratto la bandierina dal terreno di gioco).
Abu Farchi infatti era già stato ammonito in precedenza, appena 3 minuti prima di segnare il gol dell'1-1. Esordio, gol ed espulsione: una serata che il 20enne sicuramente non dimenticherà mai, anche perché il suo rosso ha condannato Israele. Dopo aver giocato quasi tutto il secondo tempo in superiorità numerica l'Austria intorno al 90esimo ha segnato prima il 2-1 e poi il 3-1 finale.