Israele, segna e simula un colpo di biliardo con la bandierina: l'arbitro lo butta fuori

Abu Farchi infatti era già stato ammonito in precedenza, appena 3 minuti prima di segnare il gol dell'1-1. Esordio, gol ed espulsione: una serata che il 20enne sicuramente non dimenticherà mai, anche perché il suo rosso ha condannato Israele. Dopo aver giocato quasi tutto il secondo tempo in superiorità numerica l'Austria intorno al 90esimo ha segnato prima il 2-1 e poi il 3-1 finale.