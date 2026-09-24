Lazio: domani la ripresa degli allenamenti, domenica amichevole con l'Arezzo

Dopo i cinque giorni di riposo concessi dal tecnico seguiti al successo di Venezia con il quale la Lazio è tornata in vetta alla classifica della Serie A, la squadra di Gattuso è pronta a tornare ad allenarsi. La ripresa degli allenamenti è infatti prevista per domani con il ritrovo della truppa biancoceleste a Formello, a due settimane circa dalla sfida con il Monza che potrebbe permettere alla Lazio di allungare la propria permanenza in testa al campionato. Gattuso dovrà fare a meno degli 8 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma potrà lavorare con il resto della squadra cercando di recuperare anche gli infortunati Cataldi, Rovella e Marusic proprio in vista della ripresa della Serie A. Domenica 27 settembre, con fischio d'inizio alle ore 15, invece, la Lazio sfiderà l'Arezzo, formazione di Serie B allenata da Cristian Bucchi, in un'amichevole a porte chiuse in programma allo Stadio Mirko Fersini del centro sportivo di Formello.