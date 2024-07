Un Yildiz spaziale: domani la presentazione delle nuove maglie ma occhio alla numero 10

L'INDISCREZIONE

Il talento bianconero è protagonista di un video pubblicato dal club che ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, domani verranno presentate le nuove maglie e il turco potrebbe indossarne una molto pesante

Un Yildiz sempre più spaziale, non solo per le ottime prestazioni a Euro 24 con la sua Turchia, ma anche per... la Juventus! Spuntano alcuni indizi che hanno mandando in delirio i tifosi bianconeri. Il club sui propri canali social ha pubblicato un video che vede protagonista un astronauta, pronto per una nuova missione extraterrestre, un viaggio spaziale al momento senza destinazione. Di chi si tratta? Di Kenan Yildiz, per lui potrebbe essere pronta una nuova avventura, con il numero 10 sulle spalle. Una maglia tramandata da campione in campione: da Platini a Del Piero, da Sivori a Tevez, quest'anno indossata in campo per pochi minuti da Pogba (squalificato per doping) ed ereditata l’anno prima da Dybala a cui proprio lui l’aveva lasciata nel 2017.

Sarà lui il prossimo a indossarla? Il tema è ormai chiaro, la nuova maglia della Juventus verrà presentata domani (16 luglio) e sarà appunto ispirata alla Luna. Nel video un Yildiz nuovo 2.0 è pronto ad affrontare una nuova missione, "Preparatevi per un nuovo viaggio spaziale" è la scritta che accompagna le immagini. Una stagione ricca di emozioni, magari da vivere da protagonista con il nuovo tecnico sulla panchina bianconera pronto a dargli fiducia e spazio, ma soprattutto tutto fa pensare che il talento turco potrebbe ripartire con un nuovo numero sulle spalle, un 10 decisamente pesante. Un altro indizio che avvalora questa tesi è costituito dalle tante X presenti sulla tuta che indossa il giocatore, simbolo che nei numeri romani rappresenta proprio il 10. Coincidenze? Lo scopriremo domani, come segnalato nel video in cui compare la data del 16 luglio 2024. È partito il conto alla rovescia, sempre per restare in tema. I tifosi hanno reagito con grande entusiasmo, tanti i commenti sui social dedicati al calciatore bianconero "Onora questa maglia, te la meriti", si legge.

