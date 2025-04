Tudor, la nuova via della Juventus: meno possesso e più profondità per centrare la Champions

Tudor ha da subito cercato di ribaltare i concetti tattici della Juventus. Non è tanto una questione di sistemi di gioco (dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1) ma di principi in entrambe le fasi. Con la palla è decisiva la ricerca della verticalità. Guardare sempre avanti appena si ha il possesso del pallone, che non vuol dire buttarlo a caso in profondità, ma rispettare certi canoni improntati alla velocità di esecuzione. Un cambiamento radicale rispetto alla gestione Thiago Motta, che cercava il controllo del gioco sfruttando un prolungato possesso nella propria metà campo. Ora c'è meno fluidità e più rispetto dei ruoli nei tentativi di azionare i due trequartisti e la punta centrale, chiamata a movimenti ad allungare la linea avversaria. In fase difensiva si va convinti sull'uomo con una pressione individuale.