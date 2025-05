Serie A: Lazio-Juventus 1-1, Vecino risponde a Kolo Muani al 96'

Tudor lascia negli spogliatoi l'evanescente Nico Gonzalez per inserire Conceiçao. Alla prima azione la Juventus la sblocca: è perfetto il cross di McKennie per la testa di Kolo Muani che taglia fuori Romagnoli e fa secco Mandas che riesce solo a toccare il pallone. Baroni prova a correre ai ripari inserendo Dia e Pedro per Dele-Bashiru e Isaksen, ma i bianconeri, però, si complicano le cose da soli al 60', quando Kalulu si fa espellere per un colpo sulla schiena a Castellanos. Contatto che sfugge a Massa ma non al Var che caccia il difensore francese: il suo campionato finisce qua, visto che si beccherà almeno due turni di stop per condotta violenta. Rovella e Marusic lasciano il posto a Vecino e Lazzari. In 10 contro 11 Locatelli e compagni stringono i denti e sembrano reggere l'urto senza particolari problemi, prima del concitato finale dove succede davvero di tutto. Tudor leva Conceiçao (che non la prende bene) e Adzic entrato da pochi minuti per inserire Gatti e Vlahovic e avere maggiore fisicità nelle palle alte. All'87' ingenuità di Savona che rinvia contro Pedro, poi Di Gregorio travolge Castellanos. Massa assegna il rigore che viene tolto dal Var per fuorigioco dell'argentino nel rimpallo. Sono sette i minuti di recupero assegnati e al 93' Dia fa tremare il palo alla sinistra di Di Gregorio. Le due squadre sono nervosissime, fioccano i cartellini gialli fino all'incredibile epilogo, quando Di Gregorio dice no al colpo di testa di Castellanos al 96' ma nulla può sulla zampata di Vecino da pochi passi. Esplode di gioia l'Olimpico e di rabbia la Juve per un'occasione ghiottissima sfuggita all'ultimo secondo.