Juventus, i tifosi omaggiano Tudor: cori e striscioni fuori dal J Hotel. Lui si affaccia e saluta

L'occasione della vita. Igor Tudor pur di allenare la Juventus è sceso a compromessi, accettando un contratto che, per durata e condizioni, molti allenatori con il suo curriculum non avrebbero firmato. Un legame di ferro, quello tra il croato e il bianconero, dimostrato in campo prima e in panchina poi: Igor infatti non ha tentennato oggi, prendendo in corsa una squadra con più di un problema, come non tentennò nemmeno un momento quando Pirlo lo chiamò nel 2020 per tornare a Torino a fargli da secondo, nonostante in quel periodo fosse il primo allenatore dell'Hajduk Spalato.