Tifoso Juventus: "Niente scudetto a tavolino, non siamo l'Inter", like di Agnelli

La situazione del campionato francese, con lo stop della Ligue 1 e assegnazione dello scudetto al PSG, torna a far discutere in Italia: se accadesse anche qui, cosa succederebbe? La Juventus non accetterebbe il titolo almeno giudicando dai due "no" social di Andrea Agnelli. Il primo lo scorso 28 marzo, il secondo in queste ore condito da una punzecchiatura all'Inter. Il presidente bianconero ha infatti messo like al tweet di un tifoso che aveva scritto: "Non vogliamo vincere in questa maniera, Agnelli ha già detto che rifiuterebbe. Spero che continui a pensarlo. Non siamo l'Inter".