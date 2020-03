"Scudetto a tavolino alla Juve? No grazie". E arriva il like di Agnelli

SU TWITTER

La Lega Serie A in questi giorni sta studiando tutte le possibili soluzioni per concludere il campionato in corso, ma un po' ovunque inizia sempre più a farsi strada l'ipotesi che la stagione non si possa portare a termine. Cosa succederebbe in quel caso? Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella del congelamento della classifica attuale, che assegnerebbe alla Juve il nono scudetto consecutivo, ma questa è un'ipotesi che non piace a molti tifosi bianconeri e soprattutto non piace al tifoso numero uno: Andrea Agnelli.

Il presidente della Juve lo ha fatto capire chiaramente mettendo un 'like' su Twitter al post del profilo “Laterza Stella”, che appartiene a un piccolo gruppo di tifosi bianconeri: “Scudetto a tavolino? Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso se noi dicessimo ‘no grazie!’”. Si potrebbe pensare che 'si tratta solo di un like', ma da quando il numero bianconero si è iscritto su Twitter, nel marzo 2012, ha mostrato il suo apprezzamento con un 'like' soltanto 13 volte...