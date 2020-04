Ligue 1 finita, l'Equipe svela: Psg campione

"Ligue 1 e Ligue 2 non potranno riprendere almeno fino ad agosto". L'annuncio di Edouard Philippe, primo ministro francese, ha chiuso anzitempo la stagione calcistica in Francia e ora ci si interroga su promozioni, retrocessioni e soprattutto sul titolo di campione. Secondo quanto ha anticipato sul proprio profilo Twitter Joel Domenighetti, caporedattore de L'Equipe, dopo aver sancito la fine della Ligue 1 il Psg sarà decretato campione. Marsiglia e Rennes saranno le altre due squadre qualificate in Champions, Lille, Reims e Nice andranno in Europa League, mentre Amiens e Toulouse la prossima stagione ripartiranno dalla seconda serie francese (Lens e Lorient le promosse dalla Ligue 2).