Tifosi Juventus, nuova petizione per rimuovere la stella di Conte allo Stadium

CI RISIAMO

La lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli in occasione della partita di Coppa Italia di tra Juventus e Inter ha riacceso l'astio dei tifosi bianconeri nei confronti del loro ex condottiero, prima capitano e poi allenatore della Vecchia Signora. In queste ore, sulla piattaforma online Change.org, è scattata una petizione per far rimuovere la 'stella' di Conte dall'Allianz Stadium. Situazione che si ripropone come nell'autunno 2019.

Sì perché il passaggio all'Inter di Antonio Conte nelle vesti di allenatore non è mai andato giù a buona parte dei tifosi della Juventus che già nella scorsa stagione avevano chiesto alla società bianconera di rimuovere la stella presente all'esterno dello stadio. Conte nell'ottobre 2019 aveva etichettato come "ignoranti e non tifosi", non risparmiando una frecciatina proprio ad Andrea Agnelli. Rapporto teso che si è mostrato nuovamente nella semifinale di Coppa Italia.