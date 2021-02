La versione della Juve: Conte ha fatto due volte il dito medio, con tanto di insulti

DA TORINO

L'immagine parla chiaro: Antonio Conte che mostra il dito medio verso la tribuna con la dirigenza bianconera a fine primo tempo, rientrando verso gli spogliatoi. Gesto che da Torino giurano sarebbe stato ripetuto pure al triplice fischio finale accompagnato da insulti e frasi pesanti, ma su questo non c'è il "Var". Da qui nasce la rabbia del mondo Juve contro l'allenatore dell'Inter. Tensione nata al 10' del primo tempo quando la panchina nerazzurra, in particolare Conte, ha protestato a gran voce, per almeno quattro minuti, per il contatto tra Lautaro Martinez e Bernardeschi.

Un classico battibecco di campo, amplificato dall'assenza del pubblico e dal silenzio dell'Allianz Stadium. Scontro verbale con alcuni membri del club bianconero posizionati dietro la panchina, supportati dalle immagini dei monitor che confermavano la decisione dell'arbitro Mariani di non concedere il rigore ai nerazzurri. Tutto finito qui? Per nulla, perché la tensione è cresciuta minuto dopo minuto e ha portato l'ex tecnico bianconero a reagire lanciando uno sguardo di sfida ad Agnelli & Co. e il dito medio immortalato dalle telecamere al 45'. Gesto che stona con le dichiarazioni del post partita proprio di Conte sull'educazione.

Questa la versione dei fatti che arriva da Torino, mentre il club bianconero non commenta il presunto labiale del presidente Andrea Agnelli al termine del match dopo lo 0-0 e la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Certo è che allo Stadium si respirava tanto nervosismo, da entrambe le parti.