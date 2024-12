Thiago sospende gli esperimenti di Coppa Italia ma c'è la tentazione Nico Gonzalez

Molto probabile, a partita in corso, l'ingresso di Nico Gonzalez, che ha dimostrato di essere tornato ai suoi livelli nella partita di Coppa, che può essere impiegato sulle fasce o come appoggio centrale dietro all'attaccante. C'è anche il possibile recupero di Douglas Luiz, finora oggetto misterioso bianconero. Anche lui ha bisogno di minuti e anche lui ha la possibilità di ricoprire più posizioni in mezzo al campo. Il rischio, visto quanto accaduto finora in stagione, è che la possibilità di scelta possa diventare un limite più che un vantaggio, e che la voglia di sperimentare possa prendere troppo la mano all'allenatore.