Juventus, Chiellini boccia lo scambio Frattesi-Thuram: "Non vogliamo privarci di lui"

Prima della sfida contro il Bologna il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato così ai microfoni di DAZN del possibile scambio Frattesi-Thuram con l'Inter a gennaio: "Di Frattesi non parlo, penso sia una mancanza di rispetto verso l'Inter. Una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus. Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro".