Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juventus, Chiellini boccia lo scambio Frattesi-Thuram: "Non vogliamo privarci di lui"

14 Dic 2025 - 20:38
Giorgio Chiellini © IPA

Giorgio Chiellini © IPA

Prima della sfida contro il Bologna il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato così ai microfoni di DAZN del possibile scambio Frattesi-Thuram con l'Inter a gennaio: "Di Frattesi non parlo, penso sia una mancanza di rispetto verso l'Inter. Una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus. Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro".

Poi sul rinnovo di Yildiz: "Kenan è importante e ha un contratto lungo. Per il momento non ci sono urgenze, ma siamo tutti consci di adeguare poi il contratto al suo status".

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Igli Tare

Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:07
Il ritorno di Pioli, Ballardini, Iachini o Galloppa: tra di loro il possibile futuro allenatore viola
Giorgio Chiellini
20:38
Juventus, Chiellini boccia lo scambio Frattesi-Thuram: "Non vogliamo privarci di lui"
16:32
Real Sociedad: esonerato Sergio Francisco, Thiago Motta tra i candidati per la panchina
15:24
Napoli, Manna: "Atta acquisto proibitivo"
14:25
Palermo, Brunori verso la Sampdoria in prestito