Tapiro d'oro a Thiago Motta: "Se mangerò la colomba? Chi lo sa"

Valerio Staffelli ha consegna il Tapiro d’oro a Thiago Motta, per il momento di difficoltà che sta vivendo la Juventus, di fatto tagliata fuori dalla lotta per il vertice in campionato. "È un momento così e stiamo cercando di superarlo - ha commentato il tecnico bianconero, che – quando Staffelli gli chiede se “mangerà la colomba” – aggiunge: "Chi lo sa… In questo lavoro pensiamo sempre alla prossima partita, non possiamo pensare ad altro".