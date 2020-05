Tanti auguri Bonucci, uno dei leader della Juventus dell’ultimo decennio

IL COMPLEANNO

Leonardo Bonucci festeggia oggi il suo compleanno, spegnendo 33 candeline. Per uno dei leader della Juventus sarà una celebrazione sottotono, come del resto sta capitando in tutta Italia da due mesi a questa parte, mentre il mondo del calcio è in attesa di capire se e quando potrà ripartire. Per ora la data di inizio degli allenamenti è fissata tra 17 giorni, ma in questo strano Primo Maggio il ritorno al lavoro è tutt’altro che una certezza.

Avrebbe voluto festeggiare il suo compleanno alla vigilia di un turno di campionato che avrebbe visto la Juventus recarsi a Udine, in una sfida che poteva fungere da intermezzo tra l’andata e il ritorno di una semifinale di Champions League. E invece la dura realtà, imposta ormai da due mesi dall’emergenza Coronavirus, ha di fatto azzerato (o comunque momentaneamente sospeso) tutte quelle emozioni e tensioni che un leader vero come Leonardo Bonucci, che oggi compie 33 anni, ha sempre vissuto intensamente dentro e fuori dal campo. Lui, che per nove delle ultime dieci stagioni ha vestito la maglia bianconera, con la quale ha conquistato sette scudetti, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane, grazie anche alla fantastica intesa con Barzagli e Chiellini, con i quali diede vita alla “BBC”. Senza contare il raggiungimento per due volte della finale di Champions League, persa prima contro il Barcellona e poi contro il Real Madrid. Dopo quella sconfitta per 4-1 a Cardiff contro i blancos, a giugno del 2017, il rapporto con la Juventus sembrava essersi ormai definitivamente rotto. Tant’è che il difensore decise di lasciare Torino per trasferirsi al Milan, dove diventò direttamente capitano. La stagione deludente in rossonero lo riportò però sui suoi passi: con il ritorno alla Continassa arriva il suo settimo scudetto.

Fatto sta che, in assenza di appuntamenti calcistici imminenti, Bonucci dovrà comunque accontentarsi di festeggiare tra pochi intimi, stante il lockdown; esattamente come del resto poteva capitare durante una situazione “normale”, visti gli impegni ravvicinati che la Juventus avrebbe potuto affrontare. È un compleanno di attesa. Quella stessa attesa che un po’ tutto il calcio italiano sta difficilmente consumando. Per ora, l’unica certezza che si ha (anche se tutto potrebbe terribilmente cambiare da un giorno all’altro) è la data del 18 maggio; giorno in cui, teoricamente, tutti i calciatori potranno tornare ad allenarsi insieme nei vari centri sportivi. Una volta confermata questa tappa, la speranza sarebbe quella di una ripresa dei campionati entro metà giugno, ma è tutto ancora in divenire.



Anche perché gli scontri tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, alimentano le tensioni e lo stop definitivo della Serie A non sembra più così improbabile. In questa strana giornata della Festa dei lavoratori, Bonucci non sa se tornerà a giocare in questa stagione. Tra l’altro, per quanto 33 anni non siano assolutamente tanti, lui è il primo a sapere perfettamente che un calciatore di quest’età non avrà davanti a sé moltissime altre annate da disputare. E i rimpianti per un finale di stagione azzoppato potrebbero non essere pochi.

Nel frattempo, Leonardo Bonucci ha voluto mandare recentemente un videomessaggio di solidarietà agli abitanti di Pianoscarano, il quartiere di Viterbo dove è cresciuto e dove ha cominciato a giocare a calcio. Tutto questo ha preceduto la pubblicazione, sul proprio profilo ufficiale di Instagram, di una sua foto da bambino mentre mangia, accompagnato dall’hastag #gliannipassano. Perché le proprie origini non si dimenticano mai. Soprattutto nel giorno del compleanno e specialmente in questo momento così complicato. Tanti auguri, Bonnie.