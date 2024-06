Superlega addio, la Juventus chiede di rientrare nell'Eca

L'ANNUNCIO

Ad annunciarlo il presidente dell'associazione che riunisce i club europei e del Psg, Al-Khelaifi: "Porte aperte"

La Juventus ha chiesto ufficialmente di rientrare nell'Eca, l'associazione che riunisce i club europei. Lo ha annunciato il presidente dell'Eca Nasser Al-Khelaifi in occasione del Comitato Esecutivo che si è riunito oggi a Londra per l'ultima riunione della stagione a poche ore dalla finale di Champions League in programma a Wembley tra Borussia Dortmund e Real Madrid. "Inizio con una notizia molto significativa: dopo aver avuto di recente diversi incontri con il management e la proprietà, sono lieto di riferire che la Juventus ha chiesto di rientrare nell'Eca, cosa che sarà formalizzata a breve - ha dichiarato Al-Khelaifi - La porta dell'Eca è sempre aperta ai club che credono negli interessi collettivi, nelle riforme progressiste e in modo di lavorare costruttivo con tutte le parti interessate. Siamo lieti che la Juve si unisca alla famiglia del calcio europeo".

All'incontro hanno partecipato anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e il segretario generale della FIFA Mattias Grafstrom

"Il Comitato Esecutivo dell'ECA (ExCo.) si è riunito oggi a Londra per l'ultima riunione della stagione in vista della finale di UEFA Champions League del 2024 per portare avanti diverse priorità chiave per i club europei e ha ricevuto un rapporto sulla richiesta della Juventus F.C di rientrare nell'ECA. All'incontro hanno partecipato anche il presidente della UEFA Aleksander Čeferin e il segretario generale della FIFA Mattias Grafstrom. Aprendo l'incontro, il presidente dell'ECA, Nasser Al-Khelaifi, ha dichiarato: 'Inizio l'incontro con una notizia molto significativa: dopo aver avuto recentemente diversi incontri con il management e la proprietà, sono lieto di riferire che la Juventus ha chiesto di rientrare nell'ECA, che sarà formalizzato a breve. La porta dell’ECA è sempre aperta ai club che credono negli interessi collettivi, nelle riforme progressiste e nel lavorare in modo costruttivo con tutte le parti interessate – siamo lieti che la Juventus si unisca alla famiglia del calcio europeo'.

Nel regolare aggiornamento sull'appartenenza all'ECA, l'ExCo. è stato informato che l'attuale numero di club membri è cresciuto fino a 658 soci ECA, rispetto ai 266 club dell'inizio di questa stagione, con il 100% di soci in 20 paesi. L'ExCo. è stato inoltre presentato un aggiornamento sulle proposte di riforma della governance in corso per l'adesione all'ECA che vedrà una semplificazione della struttura associativa della famiglia ECA verso un modello più inclusivo sotto lo slogan "Appartenenza per tutti".

