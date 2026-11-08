Kolo Muani versione deluxe, Lucumi troppo pasticcione. Woltemade, gol e poco altro

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Al francese manca solo il gol: regala un assist vincente a Woltemade che poi ne spreca un altro, svaria e crea sempre pericoli alla difesa violadi Matteo Dotto
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JUVENTUS
VICARIO 6 - Non impeccabile nell'uscita bassa che porta al raddoppio viola, per il resto è ordinaria amministrazione fino al concitato finale dove si erge a protagonista con due belle parate su Brescianini e Mastantuono.
KALULU 6 - Partita anonima, con poca spinta e qualche sbavatura difensiva. Ma nel complesso strappa la sufficienza.
BREMER 6.5 - Terzo gol stagionale, un colpo di testa comodo grazie all'uscita a vuoto di De Gea e alla passività di Dragusin. Concorso di colpa con McKennie sul gol di Njie, nel finale è sveglio nel raccogliere una respinta di Vicario su tiro di Brescianini.
LUCUMI 5 - Un'uscita con sanguinosa perdita del pallone e un pasticcio che stava regalando un gol a Pedro Gonçalves. Di gran lunga il peggiore dei difensori bianconeri (dall'88' GATTI SV).
CABAL 6 - Impegna due volte De Gea, tiene la posizione nella sua fascia di competenza, lascia però troppo spazio a Jimenez sul cross che sfocia nel raddoppio viola (dal 56' CELIK 6 - Nulla toglie e nulla aggiunge, cerca di tenere a bada un Mastantuono molto più intraprendente che nel primo tempo).
McKENNIE 6 - Accende Kolo Muani nella giocata che porta al gol di Woltemade, lavora un sacco di palloni e corre con discreto criterio. Poco reattivo nel gol di Njie (dal 78' EKHATOR SV).
DOUGLAS LUIZ 6 - Tocca meno palloni del solito, cerca di cucire il gioco e fare da schermo alla difesa. Batte, bene, il corner per il 2-2 di Bremer. Prima, sfiora il gol con un colpo di testa, non proprio la specialità della casa.
KOOPMEINERS 6 - Prestazione di sostanza, fa sentire il suo fisico in mezzo al campo e serve un bel pallone sulla testa di Ekhator che spreca l'occasione.
KOLO MUANI 7.5 - La miglior partita da quando è alla Juve. Svaria sulla destra e si accentra, serve l'assist a Woltemade che poi ne spreca un secondo. Tante altre buone iniziative offensive, si esibisce anche in un ottimo ripiegamento difensivo chiudendo alla grande su Mastantuono. Gli è mancato solo il gol.
WOLTEMADE 6 - Un gol facile facile, un'occasione che poteva essere sfruttata meglio: entrambe le volte assistito da Kolo Muani. Troppo passivo sul gol di Pellegrino (dal 56' ZHEGROVA 6 - Pennella sulla testa di Douglas Luiz un bel pallone, entra meno in gioco del consueto).
BOGA 5 - Si vede poco, prima iniziativa dopo mezz'ora. La Juve attacca molto sulla fascia destra e cerca poco a sinistra l'ex Sassuolo che comunque non pare ispirato più di tanto (dal 56' ALAJBEGOVIC 6 - Più "elettrico" del compagno, duetta bene in un paio di occasioni con Kolo Muani).
Allenatore SPALLETTI 6.5 - Una Juve con le palle, che recupera due volte lo svantaggio. Fa bene a insistere su Kolo Muani ritagliandogli un ruolo più defilato e meno da centravanti. Forse sarebbe stato meglio cominciare con Alajbegovic invece che con Boga.
FIORENTINA
DE GEA 4; JIMENEZ 6, DRAGUSIN 5, VIERY 4.5, JOAO MARIO 5.5; NDOUR 5.5, OULAI 6.5 (dal 64' BRESCIANINI 5.5); MASTANTUONO 6.5, PEDRO GONCALVES 6 (dal 64' FAGIOLI 6), NJIE 7 (dall'86' GNONTO SV); PELLEGRINO 7 (dall'86' BETO SV). Allenatore VANOLI 6.5