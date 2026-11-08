Kolo Muani versione deluxe, Lucumi troppo pasticcione. Woltemade, gol e poco altro

KOLO MUANI 7.5 - La miglior partita da quando è alla Juve. Svaria sulla destra e si accentra, serve l'assist a Woltemade che poi ne spreca un secondo. Tante altre buone iniziative offensive, si esibisce anche in un ottimo ripiegamento difensivo chiudendo alla grande su Mastantuono. Gli è mancato solo il gol.