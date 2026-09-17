Genoa, contro il Parma conferma per Colombo e Osmajic

Daniele De Rossi deve sistemare la difesa del Genoa vista l'assenza per squalifica del capitano Vasquez. L'ipotesi principale è quella di un inserimento di Otoa che ha disputato una buona prestazione martedì nel match di Coppa Italia al Ferraris col Sudtirol. Intanto arrivano buone notizie dal centrale difensivo Ostigard che si avvicina al rientro in gruppo dopo alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a restare ai box nelle ultime sedute di allenamento. Per il nazionale norvegese buone notizie così come per il centrocampista Amorim rimasto acciaccato nella sfida col Sudtirol. Anche il regista sta per rientrare in gruppo e potrà essere a disposizione nella trasferta di Parma. In attacco si va verso la conferma della coppia formata da Colombo e Osmajic.