Grabara per Nico e la Juve va in gol: ma che liscio il portiere del Nec

Assist di Grabara, gol di Nico Gonzalez. Fin qui tutto normale, ma in realtà la rete che permette alla Juve di sbloccare dopo appena nove minuti la gara di Europa League contro il Nec è quasi del tutto merito, si fa per dire, del portiere degli olandesi. Sul bel lancio lungo e centrale del portiere juventino, Polster, in uscita su Nico Gonzalez, ha infatti lisciato clamorosamente il pallone lasciando via libera all'argentino per insaccare a porta vuota. Un errore che allunga la lista di disastri degli estremi difensori di questa prima parte di stagione.