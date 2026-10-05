Juventus, Spalletti: "Alajbegovic stupirà, pure Zhegrova possibile top. In Nazionale ho lasciato qualcosa in sospeso"

E allora si passa al presente: "Alajbegovic è uno che può veramente stupire ma pure Zhegrova può diventare un top. Douglas Luiz è cresciuto molto, per McKennie abbiamo creato la 'Weston Zone' visto che conosce ogni angolo del campo. Sa fare tantissime cose e poi è una persona bella e viva. Per capacità di adattamento mi ricorda Simone Perrotta". Che stagione sarà? "Una da uomini forti, per i destini forti ci stiamo attrezzando e lavorando".