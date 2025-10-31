Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
juventus

Juventus, le nuove regole di Spalletti: meno smartphone e videogiochi, niente ritardi

Luciano Spalletti vuole disciplina alla Juventus: meno telefonini, tolleranza zero per i ritardi e l'uso moderato di cuffie e PlayStation

di Stefano Fiore
31 Ott 2025 - 08:39

Con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, nello spogliatoio bianconero è attesa una decisa "cura d'urto" sul fronte della disciplina e del codice di condotta. Il tecnico è noto per l'attenzione maniacale alla serietà e al gruppo, e le nuove regole mirano a ristabilire un ambiente professionale e concentrato.

Le indicazioni di Spalletti, riassunte dal Corriere della Sera, per i giocatori bianconeri si annunciano chiare:

  • Meno telefonini: sarà vietato l'uso degli smartphone a tavola e durante le riunioni tecniche.
  • Tolleranza zero per i ritardi: la puntualità agli allenamenti diventerà un requisito inderogabile.
  • Ordine e concentrazione: stop all'abuso di cuffioni e un invito alla moderazione nell'uso della PlayStation, per garantire che i calciatori siano focalizzati sul lavoro e sull'identità di squadra.

L'intento del nuovo allenatore è quello di infondere rapidamente un senso di serietà e professionalità, essenziale per il rilancio immediato della squadra verso l'obiettivo Champions League.

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero FOTO

1 di 7
© X Juve
© X Juve
© X Juve

© X Juve

© X Juve

spalletti
juve
spogliatoio
regole

Ultimi video

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

I più visti di Juventus

Luciano Spalletti (Italia) - 2,8 milioni di euro

Juventus, inizia l’era Spalletti: contratto fino a giugno e obiettivo Champions

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero e il siparietto con Perin FOTO

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

4-2-3-1 e altre novità: ecco come potrebbe giocare la Juve di Spalletti

Juve, gli Spalletti in casa sono due: c'è anche il figlio Federico

6) Luciano Spalletti 200 vittorie in 411 partite

Spalletti: "Chiunque vorrebbe allenare la Juve. Fortunato l'erede di Tudor..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:33
Briatore: "Il tatuaggio di Spalletti? Vinca con la Juve e si tatui la J"
09:03
Campobasso deferito da Procura Figc, per club 'pagamenti regolari'
08:00
Weekend di sfide al Museo di Coverciano per i baby calciatori
23:50
Fiorentina, risentimento alla coscia per Gosens
23:17
Pisa, Gilardino: "Pari buono per l'autostima"