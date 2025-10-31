Juventus, le nuove regole di Spalletti: meno smartphone e videogiochi, niente ritardi

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero FOTO
Luciano Spalletti vuole disciplina alla Juventus: meno telefonini, tolleranza zero per i ritardi e l'uso moderato di cuffie e PlayStationdi Stefano Fiore
Con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, nello spogliatoio bianconero è attesa una decisa "cura d'urto" sul fronte della disciplina e del codice di condotta. Il tecnico è noto per l'attenzione maniacale alla serietà e al gruppo, e le nuove regole mirano a ristabilire un ambiente professionale e concentrato.
Le indicazioni di Spalletti, riassunte dal Corriere della Sera, per i giocatori bianconeri si annunciano chiare:
L'intento del nuovo allenatore è quello di infondere rapidamente un senso di serietà e professionalità, essenziale per il rilancio immediato della squadra verso l'obiettivo Champions League.
