Spalletti a cuore aperto sulla Juventus: "Qui si allena la mentalità. Yildiz? Ha l'inventiva di Kvara"

Intervistato da Tuttosport, il tecnico toscano ammette che la scorsa stagione ha accettato il progetto per "la fiducia nella squadra, la fiducia in me stesso e nella storia del club. Mi sono confrontato solo con la mia famiglia, non avendo procuratore". Così sull'inizio stagione: "Siamo in un momento di cambiamenti, come si vede dai nuovi vertici societari. La proprietà però resta la stessa ed è un bene. Elkann? Ha la semplicità che ti permette di entrare subito in contatto con chi hai di fronte. L'aumento di capitale da 250 milioni fa capire che la famiglia ha molto a cuore la Juventus, e mi fa sentire ancora più pressione e responsabilità. La sconfitta col Sassuolo ci ha fatto male ma siamo sulla buona strada. Vedo elementi per mostrare nuovamente ritmo e gioco mostrati per diverso tempo l'anno scorso".